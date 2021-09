Ersatzteilverfügbarkeit für Hochspannungskabelsysteme

Brugg Cables setzt auf das Spare Parts Box Ersatzteilkonzept und präsentiert diese Lösung auf Wunsch auch vor Ort.

Viele Unternehmen unterschätzen die Lieferzeit von Stromkabelsystem-Ersatzteilen im Hochspannungssegment, betonen die Experte von Brugg Cables. Risiken in der Lagerhaltung, den Bestellprozessen und der Verfügbarkeit von Ersatzteilen vor Ort lassen Ausfallzeiten zu einem unkalkulierbaren Risiko werden.

Die Lösung von Brugg Cables hierfür ist das Spare Parts Boxen Sortiment für die jeweilige Netzstruktur. Es besteht aus einem Sortiment aus standardisierten Ersatzteil-Boxen und drei vollwertigen Ersatzeinheiten pro Box.

Angeboten werden Boxen für die Spannungsebene von 60 – 170 kV und für alle VPE-Kabeltypen und Durchmesser. Ein vollständiges Reparatur-Kit inklusive Kleinteile, Dokumentation und Anleitungen gehört ebenfalls dazu.

In den nächsten Wochen stellt Brugg Cables die Spare Parts Box live in einer Roadshow auf dem Gelände von Kunden und Interessenten vor. Zur Terminvereinbarung wenden sich Interessierte per Mail an das Unternehmen.

Links:

https://bruggcables.com/

Grundsätzlich sind Kauf- und Mietmodelle möglich. Bild: Brugg Cables

Artikel per E-Mail versenden