Evonik setzt auf Instandhaltungsdienstleister

Bilfinger und das Spezialchemieunternehmen Evonik haben einen Rahmenvertrag über die Instandhaltung für drei Produktionsanlagen in Texas (USA) abgeschlossen. In den kommenden drei Jahren wird der Dienstleister nicht nur sämtliche Instandhaltungsleistungen an den Anlagen in Deer Park, Bayport und Pasadena erbringen, sondern auch bei Generalrevisionen unterstützen.

www.bilfinger.com

Der Industriedienstleister Bilfinger unterstützt nun unter anderem bei den Turnarounds in den Anlagen in Deer Park, Bayport und Pasadena. Zudem erbringen die Spezialisten dort sämtliche Instandhaltungsleistungen. Bild: Bilfinger

