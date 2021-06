Fachvorträge zu ATEX und Umgang mit Gefahrstoffen

Nach dem Ausfallen wichtiger Fachmessen, startet TBH erstmals eine virtuelle Variante auf der firmeneigenen Webseite. Vom 15. bis 16. Juni 2021 stellt der Hersteller von Filter- und Absauganlagen aus dem Schwarzwald unter anderem Produkte für die Pharmabranche vor.

In Kooperation mit Dr. Jürgen Franke, Experte für Stoffeigenschaften und Gefahrenanalyse von Consilabs, erklären die TBH-Absaugexperten Tim Augenstein und Vincenzo Russo in einem Vortrag, wie eine ATEX-Umgebung zu definieren ist und beantworten anschließend Fragen dazu im Livestream.

In einem weiteren Vortrag zeigt TBH-Absaugexperte Bernd Nauheimer den korrekten Umgang mit Gefahrstoffen und erklärt, wie Grenzwerte eingehalten werden können. Arbeitssicherheit steht bei beiden Vorträgen im Fokus.

Während der Online-Messe präsentiert das Unternehmen außerdem eine Auswahl seiner Produkte in einem Livestream. Besucher können per Chat und in virtuellen Räumen ihre Fragen an die Absaugexperten stellen.

Links:

www.tbh.eu

Beim Arbeiten in einer ATEX-Umgebung bzw. mit brennbaren Stoffen ist Vorsicht geboten und es sind bestimmte Richtlinien zu beachten. Außerdem ist es wichtig zu wissen, worauf es bei einer korrekten Bewertung ankommt und wie man sich schützen kann. Bild: TBH

Artikel per E-Mail versenden