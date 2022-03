Filter – und zwar mit Beratung und Know-how

Die industrielle Filtration hat nicht nur direkte Auswirkungen auf die Qualität der Produkte, die Umwelt und das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter, sondern auch auf die Ökonomie eines Unternehmens. Denn je effizienter die Filtration ist, desto höher sind die potenziellen Kostenersparnisse durch geringe Druckdifferenzen. Diese führen nämlich zu längeren Standzeiten und in der Folge zu einer Verlängerung der Wartungsintervalle – und das alles spart Geld.

www.filteron.de

Taschenfilter werden bevorzugt in der Zuluft eingesetzt. Sie bestehen aus zu Taschen vernähten Filtervliesen, gefasst in einem Rahmen aus Kunststoff oder Metall. Sie reinigen große Luftströme und sichern so das benötigte Prozessklima. Die unterschiedlichen Güteklassen sowie die zu beachtenden Volumenströme setzen eine fachmännische Beratung unter Einbeziehung der Anlagenparameter voraus. Bild: Filteron