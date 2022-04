Firmenjubiläum: 50 Jahre ELA Container

Mit der Idee, gebrauchte Seecontainer als einbruchsichere Lager- und Gerätecontainer für Baustellen einzusetzen, gründete das Ehepaar Elisabeth und Bernhard Albers am 25. August 1972 das Unternehmen in Haren (Ems). Was damals mit einer guten Idee begann, hat sich bis heute zu einem erfolgreichen Familienunternehmen mit über 1.100 Mitarbeitern und 21 Standorten weltweit entwickelt.

Bernhard Albers wusste aus eigener Erfahrung, dass Bauunternehmer händeringend nach einer praktischen Lösung suchten, um ihr Material auf den Baustellen besser absichern zu können. Er erwarb die ersten gebrauchten Seecontainer in Rotterdam, Antwerpen und Hamburg und bereitete sie für den Einsatz auf der Baustelle auf. So machten sich die ersten sicheren und stabilen Baucontainer schnell auf den Weg zu Baustellen in ganz Deutschland. Diese praktische Lösung sprach sich schnell herum und so stiegen mit der Nachfrage auch die Ansprüche an mobile Containerraumlösungen.

Schnell wurde ELA über die emsländischen Grenzen hinaus bekannt. Die Container wurden schon bald in ganz Deutschland als Büro-, Wohn-, Aufenthalts- und Sanitärcontainer genutzt und die Seecontainer durch vollverzinkte und gedämmte Mobilraumcontainer mit Elektroinstallation und Heizung ersetzt.

Die steigende Nachfrage erhöhte auch den Platzbedarf und somit kaufte der Unternehmer 1977 ein ca. 6.000 Quadratmeter großes Gelände im Industriegebiet „Mühlenberg“ in Haren, auf welches er ein Bürogebäude und eine 600 Quadratmeter große Halle bauen ließ.

Die bundesweite Logistik der noch jungen Firma wurde durch eine hauseigene Spedition und Lkw mit Ladekranen gesichert. Heute gehören zur Unternehmensflotte bereits 100 Spezial-Lkw, mit denen die mobilen ELA Container an jeden Ort transportiert und direkt aufgestellt werden können.

Im Rahmen der aktuellen Jubiläumskampagne „Macher mit Kopf, Hand & Herz seit 1972“ setzt ELA seine Mitarbeiter nun ins Rampenlicht. Auf der Jubiläumswebsite 50years.container.de werden bis zum Gründungstag der Firma am 25.08. jeden Monat neue Clips verschiedener ELA Mitarbeiter veröffentlicht, die in ihrem beruflichen und privaten Alltag mit der Kamera begleitet wurden.

Als Erkennungszeichen für das Jubiläumsjahr wird das ELA Container-Logo das gesamte Jahr 2022 über mit einem goldenen „50 years“-Zusatz präsentiert.

Links:

www.container.de

Heute sind ELA Container mobile Räume, die in allen Branchen genutzt und für jeden Einsatzzweck eingerichtet werden. Sie finden schon lange nicht mehr nur Anwendung in der Baubranche und Industrie, sondern auch als hochwertige Kindergarten- oder Schulklassenräume, Büros, Wohnunterkünfte, Arztpraxen und aktuell auch als Test- oder Impfstationen. Der Mietpark umfasst derzeit 50.000 Container, die weltweit ausgeliefert werden. Bild: ELA

Artikel per E-Mail versenden