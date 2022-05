Fluke errichtet neue Europazentrale in Eindhoven

Fluke hat Anfang der Woche die Eröffnung seines neuen europäischen Hauptsitzes in Eindhoven, Niederlande, bekannt gegeben, zu dem auch ein 400 Quadratmeter großes Kundenerlebniszentrum gehört. Zum ersten Mal können die Kunden dort nicht nur das Angebot an Messgeräten von Fluke sehen, sondern auch erleben, wie sie diese in einer Vielzahl von realen Anwendungen einsetzen.

Die einzelnen Einsatzbereiche der Fluke Werkzeuge wurden im Customer Experience Center nachgebildet. Von miniaturisierten elektrischen Umspannwerken bis hin zu kleinen Fertigungsanlagen gibt es für jede Umgebung ein eigenes Szenario.

Eric van Riet, Strategic Support and Training Manager bei Fluke, kommentiert: „Schulungen lassen sich am besten in einer praxisnahen Umgebung wie dieser anbieten. Falls Kunden nicht persönlich teilnehmen können, erstellen wir Demonstrationsvideos und zeigen so die Vorteile unserer Geräte. Das funktioniert, und unsere Kunden sind begeistert von den Benutzererfahrungen.“

Das Zentrum entstand aus dem Wunsch heraus, dass Kunden die Produkte optimal nutzen können sollten. Es bietet eine außergewöhnliche Schulungsumgebung. Bild: Fluke

