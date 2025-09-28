Für eine vereinfachte Ausrichtung

Fehlausrichtungen von Maschinen sind für eine hohe Anzahl ungeplanter Ausfallzeiten verantwortlich. Zudem erhöhen sie den Energieverbrauch und beschleunigen den Verschleiß der Anlagen.

Die Firma Fluke stellt, um entsprechende Fehlausrichtungen zu erkennen und zu beseitigen, mit Rotalign Core und Rotalign Elite zwei neue Laser-Wellenausrichtungssysteme vor. Diese Systeme basieren auf der „Ein-Laser-Zwei-Detektor-Technologie“.

Das bedeutet: Für die Einrichtung der Lösung sind nur ein Sensor und ein Laser erforderlich. Sie bieten laut Hersteller außerdem im Vergleich zu früheren Generationen neue Softwarefunktionen.

Dazu gehören anpassbare Berichte, direkte E-Mail-Benachrichtigungen und ein ROI-Rechner.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 17 der aktuellen B&I.

Links:

www.fluke.com

Mit Rotalign Core und Rotalign Elite können Anwender ihre Sensoren aufrüsten, ohne ihr vorhandenes Tablet austauschen zu müssen. Bild: Fluke

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