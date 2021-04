Full Service für den gesamten Lebenszyklus

von Zwick am 27. April, 2021

Bilfinger fasst große Teile seines Serviceangebots hierzulande in einer Gesellschaft zusammen. Damit möchte der führende deutsche Industriedienstleister (Quelle: Lünendonk) sein Know-how in den verschiedenen Gewerken noch enger verzahnen, um ein Komplettangebot aus einer Hand anbieten zu können. Das reicht dann vom Engineering über die Projektabwicklung bis hin zu integrierten Serviceleistungen in der Instandhaltung und der Digitalisierung.

Links:

www.bilfinger.com

Die neue Gesellschaft erbringt Leistungen entlang des gesamten Lebenszyklus industrieller Anlagen. Das Angebot reicht dabei bis hin zu digitalen Lösungen. Bild: Bilfinger

