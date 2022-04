Fußböden für die Fleischbranche

Über die Silikal-Bodenbeläge informiert das Unternehmen bei der IFFA in Frankfurt am Main in Halle 9.1, Stand B 07 in der Zeit vom 14. bis 19.05.2022.

Die Ansprüche an Fußböden in der Fleischverarbeitung sind vielfältig: Funktion, Haltbarkeit und Sicherheit, kombiniert mit nachweisbarer Eignung für diese sensiblen Bereiche – das bietet der deutsche Spezialist Silikal mit seinen Bodensystemen auf Basis von Methylmethacrylat (MMA).

Die Reaktionsharze sind beständig gegen viele Laugen, Salze, Öle und Fette. Die fugenlos geschlossene Oberfläche der Böden kann mittels Hohlkehlen abgeschlossen werden, so dass unhygienische Ecken erst gar nicht entstehen können.

Auch wichtig: Die Böden lassen sich einfach und schnell reinigen. Für nötige Trittsicherheit sorgen individuell einstellbare Rutschhemmstufen.

Nachweise und Zertifikate, z. B. HACCP International, Halal und die Empfehlung des Bundesverbandes der Lebensmittelkontrolleure Deutschland e. V., zeigen die speziellen Eignungen der MMA-Böden beim Umgang mit Lebensmitteln. Bild: Silikal

