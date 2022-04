Gates baut Hydraulikschlauchsortiment aus

von Zwick am 11. April, 2022

Der Anbieter von anwendungsspezifischen Lösungen in den Bereichen Fluidtechnik und Kraftübertragung hat sein Pro-Series-Hydraulikschlauchsortiment mit dem Start der neuen Produktreihe ProV erweitert.

Die Hydraulikschläuche der Pro-Series von Gates punkten bei Hydraulikanwendungen in unterschiedlichen Bereichen, wie zum Beispiel in der Landwirtschaft, dem Bauwesen, Bergbau, Spritzguss, in industriellem Fertigungsanlagen und anderen Bereichen.

Die neuen ProV-Schläuche erweitern das bestehende Schlauchsortiment dieser Serie und ermöglichen es Ingenieuren, die Systemkonzepte zu bewerten und zu optimieren, um für jede Anwendung die richtige Lösung sicherzustellen.

„Gates bietet Hydraulikschlauch- und Armaturlösungen, die marktführende Qualität, Leistung und Langlebigkeit für sämtliche moderne Hydraulikanwendungen vereinen“, so Tom Pitskick, CMO und Senior Vice President of Strategic Planning bei Gates.

„Mit unseren neuen ProV-Schläuchen bauen wir unser Hydraulikportfolio weiter aus und hauchen ihm neues Leben ein, sodass wir eine ständig wachsende Anzahl von Anwendungen sowohl auf bestehenden als auch auf neuen Märkten unterstützen können.“

Links:

www.gates.com/ProV

ProV erfüllt alle Anforderungen der allgemein anerkannten Normen EN 857 2SC und SAE 100 R16 und ist in sieben Größen von -4 bis -16 erhältlich. Bild: Gates

