Gates-Webinar „Lösungen zur Selbstmontage“

von Zwick am 17. September, 2021

Gates, ein führender Hersteller von anwendungsspezifischen Lösungen für die Fluid- und Antriebstechnik, hat für die kommenden Wochen eine ganze Reihe an kostenfreien Webinaren angekündigt. So findet am 21. September um 11 Uhr ein kostenfreies Webinar zum Thema „Lösungen zur Selbstmontage“ statt.

Möchten Sie individuelle Schlauch- und Kupplungkombinationen herstellen, anstatt sie von der Stange zu kaufen?

In diesem Webinar über die Einrichtung und Kalibrierung der Selbstmontage erfahren Sie, wie Sie die richtige Maschine für die Werkstatt auswählen, wie Sie diese einrichten und verwenden.

Die kostenlosen Webinare werden in englischer Sprache abgehalten und dauern je Veranstaltung rund 45 Minuten. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren.

Links:

www.gates.com/de/de/knowledge-centre/training/live-webinars.html

Die Live-Webinare von Gates bieten die Möglichkeit, Fragen zu stellen und detaillierte Antworten von den Branchenexperten und Ingenieuren der Anwendungstechnik zu bekommen. Bild: Tumisu auf Pixabay und Gates

Artikel per E-Mail versenden