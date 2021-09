Gates-Webinar „MXT Hydraulikschlauch“

von Zwick am 22. September, 2021

Gates, ein führender Hersteller von anwendungsspezifischen Lösungen für die Fluid- und Antriebstechnik, hat für die kommenden Wochen eine ganze Reihe an kostenfreien Webinaren angekündigt. So findet am 28. September um 11 Uhr ein kostenfreies Webinar aus dem Bereich Fluidtechnik zum „MXT Hydraulikschlauch mit Xtra-Tuff-Plus-Beschichtung“ statt.

In diesem Webinar lernen die Zuseher die MXT XTP kennen, eine Hydrauliklösung, die – so der Hersteller – leichter, stärker und flexibler ist als herkömmliche Hydraulikschläuche.

Die neue Xtra-Tuff Plus-Beschichtung der MXT-Schläuche sorgt nämlich dafür, dass sie auch bei den anspruchsvollsten Anwendungen länger halten. Sie bietet eine erhöhte Ozonbeständigkeit und eine 25-mal höhere Abriebfestigkeit als Standardschlauchbeschichtungen.

Die kostenlosen Webinare werden in englischer Sprache abgehalten und dauern je Veranstaltung rund 45 Minuten. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren.

Links:

www.gates.com/de/de/knowledge-centre/training/live-webinars.html

Die Live-Webinare von Gates bieten die Möglichkeit, Fragen zu stellen und detaillierte Antworten von den Branchenexperten und Ingenieuren von Gates zu bekommen. Bild: Tumisu auf Pixabay und Gates

Artikel per E-Mail versenden