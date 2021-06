Geeignet für Reinräume

von Zwick am 17. Juni, 2021

Die Leitungsführungen der TKR-Serie von Tsubaki Kabelschlepp punkten mit einer reduzierten Staubentwicklung in Reinräumen. Erreicht wird das durch die Verwendung von hochverschleißfestem Material mit hoher Gleitfähigkeit und durch eine spezielle Konstruktion.

So sind die beweglichen Verbindungselemente direkt an den Kettengelenken angespritzt und müssen nicht als zusätzliches Teil montiert werden. Im Gegensatz zu konventionellen Bolzen-Bohrung Verbindungen entsteht auf diese Weise nahezu kein Verschleiß (Gelenkabrieb).

Zudem ist der Ablauf der TKR extrem leise und vibrationsarm. Der sogenannte Polygoneffekt wird auf ein Minimum reduziert.

Aufgrund dieser positiven Eigenschaften sind TKR-Leitungsführungssysteme neben Reinräumen unter anderem für den Einsatz in Handling- und Montagesystemen, Pick- and Place-Automaten sowie in Druck- und Textilmaschinen geeignet.

Links:

https://tsubaki-kabelschlepp.com/de-de/branchenloesungen/reinraeume/

https://tsubaki-kabelschlepp.com/uploads/tx_tkg17pim/documents/pdf/Serie-TKR_DE_04.pdf

Die TKR-Serie ist in zahlreichen Ausführungen erhältlich; Anwender können unter anderem zwischen fünf Typenreihen mit Krümmungsradien zwischen 40 und 200 Millimetern wählen. Anschlusselemente sind mit oder ohne Zugentlastung erhältlich. Bild: Tsubaki Kabelschlepp

