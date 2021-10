GfM auf der In.Stand 2021

Die Experten von GfM verdeutlichen auf der Fachmesse In.Stand in Stuttgart (26. bis 27. Oktober), wie sich durch die Schwingungsdiagnose an mechanischen Antrieben die Verfügbarkeit erhöhen lässt.

GfM bietet sowohl Online Condition Monitoring Systeme an, die fest am Antrieb verbaut werden und den Antrieb ohne weiteres menschliches Zutun auf das Entstehen von mechanischen Unregelmäßigkeiten überwachen, als auch mobile Systeme, mit der man ganze Maschinenparks wiederkehrend überwachen kann. Die Systeme arbeiten durchweg auf der Grundlage von mit 50 Kilohertz erfassten Schwingungssignalen, die durch Resampling zu Ordnungsspektren mit mindestens 32.000 Linien verarbeitet werden.

Die automatische Diagnose erfolgt dann durch das Aufspüren signifikanter Spektralanteile, für welche anschließend versucht wird, sie anhand der kinematischen Frequenzen einem Schadensmuster zuzuordnen. Gerade auf dem Gebiet der relevanten Schadensmuster hat man bei der GfM in den letzten Jahrzehnten viel gelernt, so das Unternehmen, und diese Erkenntnisse in die Systeme implementiert.

Wurde in den 1990er Jahren häufig lediglich nach den berechenbaren kinematischen Frequenzen, allenfalls auch deren Vielfachen gesucht, so weiß man heute, dass sich manche Schäden überhaupt nur in Höherharmonischenfamilien der kinematischen Frequenz äußern. Auch verhalten sich Langsamläufer anders als Schnellläufer. Aufgrund dieses in feste Algorithmen gebundenen Wissens bieten die Systeme von GfM eine hohe Zuverlässigkeit, was auch bedingt, dass die Zahl der Fehlalarme gering ist.

Die neueste Errungenschaft, die in Stuttgart zu sehen sein wird, ist übrigens ein automatischer Berichtsgenerator. Beim mobilen System ist darüber hinaus ein Modul zum Mehrebenen-Betriebswuchten bei variabler Drehzahl hinzugekommen.

www.maschinendiagnose.de

Am Stand 2D11.8 in Ausstellungshalle C2 zeigen die Experten von GfM unter anderem das mobile zwölfkanalige Diagnosesystem PeakStore5. Bild: GfM

