Hymer feiert 60. Geburtstag

von Zwick am 8. Juli, 2022

Seit 60 Jahren entwickelt und produziert das mittelständische Familienunternehmen aus dem baden-württembergischen Wangen stabile Steigtechnik für ergonomisches und sicheres Arbeiten in luftiger Höhe.

Alles begann am 1. Juli 1962 in Wangen/Neumühle: Erwin Hymer übernahm den Fertigungszweig Leichtmetall-Leitern des deutschen Flugzeugkonstrukteurs Dornier.

Gemeinsam mit Fritz Lang startete er in Neumühle die Produktion. Das Geschäft brummte: Schon 8 Jahre später mussten größere Räumlichkeiten her. Man fand sie schließlich in Wangen/Käferhofen – und ist bis heute dem Standort treu geblieben.

Mittlerweile erstreckt sich die Produktionsfläche auf über 5.000 Quadratmeter. Die beiden Geschäftsbereiche Steigtechnik und Fahrzeugtechnik beschäftigen heute insgesamt über 300 Menschen.

Links:

www.hymer-steigtechnik.de

Hymer-Steigtechnik entwickelt und produziert seit mittlerweile sechs Jahrzehnten Leitern, Treppen, Plattformen und Wartungsbühnen, Steigleitern, Tritte und Arbeitspodeste sowie Fahrgerüste. Bild: Hymer

Artikel per E-Mail versenden