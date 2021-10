Hymer-Steigtechnik auf der A+A

Zur diesjährigen Weltleitmesse A+A (26. bis 29. Oktober in Düsseldorf) wird das neue Corporate Design von Hymer-Steigtechnik erstmals einem größeren Publikum vorgestellt. Die Fachbesucher können sich davon am neuen Messestand in Halle 6, Stand E25 ein Bild machen und an den Terminals den neuen 3D-Konfigurator für Treppen, Plattformen und Wartungsbühnen testen.

Insgesamt stehen drei Terminals zur Verfügung, an denen Standbesucher das Hymer-Baukastensystem sowie den damit verbundenen 3D-Konfigurator ausprobieren können. Ein großer Bildschirm im Zentrum des Messestands zeigt zusätzlich kurze Videos in Schleife, welche mehr über die neuen Möglichkeiten verraten.

„Mithilfe unserer Konfigurator-Lösung können Anwender ihre individuellen Wunschprodukte direkt am Bildschirm entwerfen“, erklärt Markus Nowak, Leiter Vertrieb Steigtechnik bei Hymer-Leichtmetallbau, und ergänzt: „Treppen, Plattformen, Arbeitsbühnen und Überstiege lassen sich mit wenigen Mausklicks komfortabel konfigurieren, zoomen und von jeder Seite aus betrachten.“

Natürlich sind auch zahlreiche Klassiker am neuen Messestand zu sehen. Dazu gehört unter anderem die fahrbare Plattformleiter 8081. Sie eignet sich für Einsatzbereiche, die ein dichtes Heranfahren an Regale erfordern und bei denen die Verwendung von Podestleitern mit breitem Fahrwerk nicht praktikabel ist.

Zu sehen ist auch die beidseitig begehbare Stufenstehleiter 8024. Sie zeichnet sich vor allem durch ihre robuste Bauweise aus.

Links:

www.hymer-steigtechnik.de

„Einfachheit, Funktionalität, Qualität und Sicherheit sind für uns nicht nur Worte, sondern gelebte Werte, die wir auch durch unser neues Erscheinungsbild zum Ausdruck bringen wollen“, betont Markus Nowak, Leiter Vertrieb Steigtechnik bei Hymer-Leichtmetallbau. Das vertikal angeordnete Logo in der Signalfarbe Rot sowie der Slogan „Hard work made easy.“ werden jetzt auch auf der A+A in Düsseldorf einem größeren Fachpublikum präsentiert. Bild: Hymer

Artikel per E-Mail versenden