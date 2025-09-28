IDTA zeigt AAS in der Praxis

Die Industrial Digital Twin Association (IDTA) zeigt auf der Hannover Messe, die heute zu Ende geht, wie die Asset Administration Shell (AAS) als standardisierter digitaler Zwilling den Datenaustausch in der Industrie strukturiert.

Am Gemeinschaftsstand mit der Plattform Industrie 4.0 (Halle 13, Stand C24) steht die durchgängige Vernetzung entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Mittelpunkt. Ziel ist es, Daten über standardisierte Modelle interoperabel verfügbar zu machen und so die Grundlage für skalierbare digitale Anwendungen zu schaffen.

Basis für KI und digitalen Produktpass

Durch die semantische Beschreibung von Daten schafft die AAS die Voraussetzungen für den Einsatz industrieller KI-Anwendungen. Gleichzeitig unterstützt sie die Umsetzung regulatorischer Anforderungen wie den Digitalen Produktpass (DPP).

Die IDTA zeigt, wie sich strukturierte Assetdaten über den gesamten Lebenszyklus hinweg konsistent nutzen und zwischen verschiedenen Akteuren austauschen lassen.

Praxis und Standardisierung im Fokus

Ein Schwerpunkt des Messeauftritts liegt auf konkreten industriellen Anwendungen. Vorgestellt werden unter anderem Submodel Templates und aktuelle Standardisierungsaktivitäten, die eine einheitliche Datenbasis ermöglichen. Diese sind entscheidend, um Datenräume effizient zu nutzen und digitale Lösungen skalierbar umzusetzen.

Datenaustausch über zentrale Plattform

Ergänzend präsentiert die IDTA den Asset Data Exchange (ADX) Hub. Dieser dient als zentraler Service für den standardkonformen Austausch produktbezogener Daten. Ziel ist es, Integrationsaufwände zu reduzieren, die Datenqualität zu verbessern und Prozesse effizienter zu gestalten.

Links:

https://industrialdigitaltwin.org

Neben technischen Aspekten informiert die IDTA auch über Qualifizierungsangebote sowie Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit in der Weiterentwicklung der AAS-Standards. Bild: IDTA

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