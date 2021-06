Wissenstransfer ist ein zentraler Auftrag der Messe und spielt seit der ersten Veranstaltung eine wichtige Rolle. Die Angebote dazu werden kontinuierlich ausgebaut. Neu ist in diesem Jahr die In.Stand Akademie. Hier erhalten Fachbesucher die Möglichkeit, sich gezielt weiterzubilden.

Die Akademie ist in die Präsenzmesse am 26. und 27. Oktober 2021 eingebunden und bekommt dadurch einen besonderen Rahmen, innerhalb dessen sich Interessierte einen 360-Grad-Rundumblick in industrieller Instandhaltung und Services verschaffen können.

Teilnehmer haben so die Möglichkeit an einem Tag sämtliche Informationsquellen zu nutzen. Dazu zählen neben dem gebuchten Lehrmodul die Fachmesse mit den Angeboten der Aussteller, das Fachforum powered by Pilz, die Guided Tours by FIR und weitere Schulungen bzw. Seminare im Rahmenprogramm.

Bei den eineinhalbstündigen Lehrmodulen besteht die Wahl aus klassischen Themen, wie dem Prozessmanagement oder Ersatzteilmanagement und -logistik, bis hin zu digitalen Trends, wie Augmented Reality und Smart Maintenance.

Teilnehmer der Lehrmodule erhalten ein Zertifikat und können damit ihre Fortbildung dokumentieren. Die Registrierung erfolgt ab dem 20. Juli 2021 über die Website der In.Stand bzw. den Messeticketshop.

„Das neue Angebot der In.Stand Akademie richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an Experten, die sich gezielt zu aktuellen Trendthemen informieren möchten. Dazu bieten unsere Partner FIR e.V. RWTH Aachen sowie Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA jeweils an beiden Messetagen nachmittags Lehrmodule an, die im Paket inklusive Messebesuch und Catering gebucht werden können“, erklärt Julian Reime vom Projektteam der Fachmesse. Bild: Landesmesse Stuttgart

