24. Aachener Dienstleistungsforum: digital und kostenfrei

von Zwick am 8. Februar, 2021

Die Teilnahme an Deutschlands zentraler Fachveranstaltung rund um industrielle Subscription-Geschäftsmodelle ist erstmals für alle Teilnehmer kostenfrei.

„Die Digitalisierung erfordert mutige und schnelle Entscheidungen. Nicht alles, was analog funktioniert, lässt sich auch 1:1 in die virtuelle Welt übertragen. Deshalb haben wir unser Business-Modell für das 24. Aachener Dienstleistungsforum kurzfristig auf den Kopf gestellt und ermöglichen die kostenfreie Teilnahme an dieser hochkarätigen Veranstaltung“, erklärt Jana Frank, Bereichsleiterin Dienstleistungsmanagement, den Schritt des FIR.

Sie freut sich darauf, einem großen Teilnehmerkreis Antworten auf Fragestellungen zur erfolgreichen Realisierung von Subscription-Modellen zugänglich zu machen. Vieles ist also neu, Programm und Qualität des rein virtuell stattfindenden Events bleiben allerdings unverändert.

Unter dem Motto „Subscription-Geschäftsmodelle erfolgreich implementieren“ profitieren die Teilnehmer von Fachvorträgen namhafter Industrie- und Technologieunternehmen, Best Practices auf dem Weg zum Lösungsanbieter und spannenden Insights in Entwicklung, Gestaltung und Vertrieb industrieller Subscriptions.

Die Teilnehmer verfolgen die gesamte Veranstaltung im Livestream, nehmen an virtuellen Touren teil und chatten mit anderen Online-Besuchern. Für weitere Interaktion sorgen Networking-Spaces, die Gelegenheit bieten zum gegenseitigen Austausch mit Referenten und fachkundigen Veranstaltungsteilnehmern aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Softwareindustrie sowie dem industriellen Service.

www.dienstleistungsforum.de

Interaktive Foren ermöglichen in Zusammenarbeit mit Experten aus Forschung und Industrie die Entwicklung individueller Subscription-Geschäftsmodelle. Bild: FIR

