50 Jahre Technotrans

Die Technotrans-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Sassenberg hat am 1. Oktober ihr 50-jähriges Jubiläum begangen. Als familiengeführter Nebenerwerbsbetrieb in einer Garage in der westfälischen Provinz gestartet, ist das Unternehmen heute einer der weltweit führenden Lösungsanbieter im Bereich Flüssigkeiten-Management.

Am 1. Oktober 1970 gründete Franz Böhnensieker zusammen mit seiner Frau Josy in einer Garage im ostwestfälischen Harsewinkel die Firma Böhnensieker Maschinen Konstruktionsbüro (BMK) und legte damit den Grundstein für die spätere Technotrans SE.

In den darauffolgenden 50 Jahren entwickelte sich Technotrans, getrieben durch ein erfolgreiches Management Buy Out, zu einer international agierenden, börsennotierten Unternehmensgruppe mit sieben Produktionsstandorten und mehr als 1.400 Mitarbeitern.

Der Durchbruch gelang Unternehmen mit Geräten zur Feuchtmittelaufbereitung sowie Kühl- und Temperieranlagen für die Druckindustrie. Heute ist Technotrans in zahlreichen weiteren Branchen tätig ist – unter anderem in der kunststoffverarbeitenden Industrie, der Laser- und Werkzeugmaschinenindustrie, der Elektromobilität sowie der Medizin- und Scannertechnologie.

Die Firmenhistorie ist im Jubiläumsjahr erstmals in gedruckter Form erhältlich: Autor des fast romanhaften und keineswegs nur die erfolgreichen Seiten der Entwicklung beleuchtenden, Buches über die Geschichte des Technologieunternehmens ist Heinz Harling. Seit mehr als 40 Jahren begleitet er die Firma in unterschiedlichen Funktionen – vom Vertriebsleiter und Geschäftsführer zum Vorstandsvorsitzenden bis hin zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats.

Die Firmengeschichte mit dem Titel „Alles fließt“ ist eine ereignisreiche Erzählung des Wegs vom Münsterländer Garagenbetrieb zum internationalen Unternehmen, die vor allem auf die Menschen hinter dieser Entwicklung blickt.

Das Buch steht auch der Öffentlichkeit zum Erwerb im Buchhandel und online zur Verfügung: Heinz Harling, Alles fließt – Geschichte und Geschichten einer Firma, ISBN978-3-00-065681-1. Bild: Technotrans

