Ab morgen: Digitale Servparc

Am 17. und 18. Juni findet die Servparc statt. Aus der Messe und dem Kongress wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Einschränkungen eine Onlineveranstaltung. Am Anspruch, der Hotspot für Zukunftstrends in Facility Management, Industrieservice und IT zu sein, ändert dies nichts: Zahlreiche spannende Vorträge untermauern dies.

Das interaktive Veranstaltungsformat punktet mit einem spannenden Programm aus Keynotes, Vorträgen und Diskussionen rund um die Themenblöcke Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Workplace – immer mit aktuellem Bezug und dem Blick auf „die Welt nach Corona“.

Welche Vorträge wann stattfinden und wie man sich für die Teilnahme anmeldet, erfahren Sie in unserem Servparc-Sonderteil in der aktuellen Printausgabe, den Sie natürlich auch online lesen können. So können Sie sich gezielt die Blöcke aussuchen, die für Ihre Tätigkeit relevant sind und Ihre Teilnahme an der Veranstaltung somit zeitlich flexibel gestalten.

Auch im Rahmen der digitalen Servparc ist das Thema Networking großgeschrieben. So erwartet die Teilnehmer etwa mit der täglichen Business Matchmaking-Session die Möglichkeit, auf Basis ähnlicher beruflicher Interessen neue Kontakte zu knüpfen.

Darüber hinaus können jederzeit andere Teilnehmer, Referenten oder Vertreter von Anbieterfirmen innerhalb der Eventplattform „Talque“ proaktiv kontaktiert werden.

