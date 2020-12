Alarmweiterleitung für Sicherheitsschränke

von Zwick am 15. Dezember, 2020

Zu jeder Tages- und Nachtzeit muss ein Lithium-Ionen-Sicherheitsschrank sicher beaufsichtigt werden, um einen umfassenden Schutz zu garantieren. Schließlich lagern Batterien oder Akkus in ihm oder werden dort aufgeladen. Zwei neue Alarmweiterleitungsmodule von Asecos bieten nun diesen Schutz.

Das Fernmeldemodul bietet die Möglichkeit, einen Alarm über das Mobilfunknetz per SMS mit frei konfigurierbaren Nachrichtentexten oder per Anruf an bis zu fünf programmierbare Rufnummern weiterzuleiten.

Sobald Veränderungen im Schrank eintreten, informiert das Fernmeldemodul. Das Fernmeldemodul ist für die drei Modelle Battery Charge, Battery Charge Pro und Battery Store Pro der ION-Line von Asecos entwickelt und lässt sich vom Schranknutzer selbständig nachrüsten.

Wird eine Temperaturerhöhung oder eine Rauchentwicklung detektiert, erfolgt bei den Pro-Modellen ein Anruf oder eine SMS. Sollte sich im Schrank Rauch bilden, werden beim Modell Battery Charge die Nutzer ebenfalls per SMS oder Anruf informiert. Insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen ohne eine zentrale Gebäudeleittechnik ist dies eine sinnvolle Option.

Das Relaismodul unterscheidet vier verschiedene Warn- und Alarmstufen für die beiden ION-Line Modelle Battery Charge Pro und Battery Store Pro und leitet sie über separate, potentialfreie Kontakte an eine Leitstelle. Durch die Differenzierung der verschiedenen Warn- und Alarmzustände lassen sich jeweils umgehend individuelle Maßnahmen einleiten.

Links:

www.asecos.com

Asecos bringt zwei Module zur Alarmweiterleitung für ION-Line Sicherheitsschrankmodelle auf den Markt. Sie geben im Ernstfall verschiedene Warn- und Alarmzustände an eine Rufnummer bzw. eine Leitstelle weiter. Bild: Asecos

