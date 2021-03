all about automation Essen im Oktober

Die für den 9. und 10. Juni geplante Messe am Standort Essen wird aufgrund der weiterhin unsicheren Pandemiesituation nun auf den 27. und 28. Oktober 2021 verschoben.

„Uns ist es wichtig, sobald wie wieder möglich mit unseren regionalen Präsenzmessen die so wichtige Plattform für den persönlichen Austausch zu bieten“, betont Tanja Waglöhner, Geschäftsführerin bei der veranstaltenden untitled exhibitions GmbH.

In der zweiten Jahreshälfte sind, so die Einschätzung des Veranstalters, insbesondere kleinere, regional ausgerichtete Formate wieder möglich und das Interesse daran sei sowohl von Aussteller- als auch Besucherseite hoch.

Waglöhner dazu: „Online-Angebote informieren und wecken Interesse. Für den Vertrauensaufbau, das haptische Erleben und das Entdecken bisher noch unbekannter neuer Anbieter und Lösungen braucht es Präsenzmessen.“

Links:

www.allaboutautomation.de

Für 2021 sind aktuell all about automation Messen in Friedrichshafen, Wetzlar, Chemnitz und Essen geplant. Bild: untitled exhibitions