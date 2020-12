all about automation Friedrichshafen verschoben

Gemeinsam mit den Ausstellern hat der Veranstalter beschlossen, die Messe am Standort Friedrichshafen, die eigentlich vom 9. bis 10. März 2021 hätte stattfinden sollen, auf den 6. und 7. Juli 2021 zu verlegen.

„Aussteller und Besucher möchten gerne wieder zurück auf Präsenzmessen. Wir wissen, dass eine nicht zu große Messe mit regionalem Einzugsgebiet die allerbesten Voraussetzungen mitbringt, um bei überschaubarem Infektionsgeschehen und mit entsprechendem Schutzkonzept wieder physisch für Kunden da zu sein. Die Aussichten für den März sind auf Basis der heutigen Lage aber zu unsicher, um verlässlich planen zu können“, so Tanja Waglöhner, Geschäftsführerin der untitled exhibitions GmbH.

Der Messetermin Anfang Juli liegt außerhalb der Sommerferien im Besuchereinzugsgebiet der Friedrichshafener Messe. Das all about automation Messejahr startet damit Anfang Mai mit der von Januar in den Frühsommer verschobenen Messe in Hamburg.

Links:

www.allaboutautomation.de

Angesicht der aktuellen Pandemie-Lage sind Messen in den ersten Monaten 2021 mit hoher Planungsunsicherheit verbunden. Deshalb wurde die nun all about automation Friedrichshafen verschoben. Bild: untitled exhibitions

Artikel per E-Mail versenden