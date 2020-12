all about automation Hamburg verschoben auf Mai

von Zwick am 1. Dezember, 2020

Die aktuelle Pandemie-Lage macht es notwendig, die für den 20. und 21. Januar 2021 geplante Messe in Hamburg zu verlegen. Der neuer Termin ist nun der 5. und 6. Mai 2021.

Für diesen Termin wechselt die Messe außerdem vom bisherigen Gelände in Hamburg-Schnelsen in die in der Innenstadt gelegenen Hallen der Hamburg Messe + Congress.

Auch wenn eine Messe derzeit nur schwer darstellbar ist, so sehnen sich doch Aussteller und Besucher nach Präsenzmessen.

Das auf regionale Besucher ausgerichtete Format der all about automation hat mit zwei Messen im September 2020 auch gezeigt, dass Messen mit dem entsprechenden Hygienekonzept auch unter Corona-Schutzbedingungen sicher und erfolgreich durchführbar sind.

Der Terminkalender für die all about automation Messen im kommenden Jahr sieht nun so aus:

Friedrichshafen, 09. und 10. März 2021, Messe Friedrichshafen

Hamburg, 05. und 06. Mai 2021, Hamburg Messe

Heilbronn, 19. und 20. Mai 2021, Redblue Messehalle Heilbronn

Essen, 09. und 10. Juni 2021, Messe Essen

Chemnitz, 22. und 23. September 2021, Messe Chemnitz

Links:

www.untitledexhibitions.com

www.allaboutautomation.de

Tanja Waglöhner, Geschäftsführerin des Veranstalters untitled exhibitions, betont: „Die derzeitige Corona-Situation und die geltenden Einschränkungen machen für den Januar 2021 eine verlässliche Planung einer Präsenzmesse faktisch unmöglich. Wir haben große Unterstützung bei den Ausstellern für eine aaa-Messe in Hamburg zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr.“ Bild: untitled exhibitions

