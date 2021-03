Allrounder für die Dehnungsmessung

Während in produzierenden Unternehmen tagtäglich die gleichen Prüfroutinen abgearbeitet werden, ist an anderer Stelle Abwechslung angesagt. Das Testequipment muss dies natürlich unterstützen.

So ist beispielsweise der Prüfalltag in vielen Labors geprägt vom ständigen Wechsel der Prüfanwendungen. Hochgenaue Prüfungen an Kunststoffen und Metallen lösen sich ab mit Versuchen an sprödbrechenden Composites und peitschenden Elastomeren, Prüfungen an Folien und anderen hochdehnbaren Materialien.

Doch nicht nur die Proben sind vielfältig, auch die Prüfungen selbst zeigen sehr unterschiedliche Anforderungen. Es gilt also Zugversuche, Druckversuche, Biegeversuche und Versuche in Temperierkammern in Einklang zu bringen.

Das Extensometer MultiXtens II HP von Zwick-Roell wurde speziell für diese Anwendungsvielfalt entwickelt. Eine seiner Stärken und zugleich Basis für den universellen Einsatz ist die Kombination aus hoher Genauigkeit und großem Messbereich. So wird über den gesamten Messbereich von 700 mm die Genauigkeitsklasse 0,5 nach ISO 9513 erreicht.

Links:

www.zwickroell.com

Austauschbare Messfühler können an die jeweilige Prüfung und Probe angepasst werden, zum Beispiel für besonders empfindliche Oberflächen. Durch zusätzliche Module lässt sich das Spektrum zudem um Breitenänderungsmessungen für die Bestimmung von r- und n-Werten sowie der Poissonzahl erweitern. Bild: Zwick-Roell

Artikel per E-Mail versenden