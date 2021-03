Andreas Eschbach in Forbes Technology Council berufen

von Zwick am 11. März, 2021

Der Gründer und CEO Andreas Eschbach des Softwarehersteller Eschbach wurde in das Forbes Technology Council berufen. Eschbach ist Entwickler der digitalen Plant Process Management (PPM) Lösung Shiftconnector für Produktionsbetriebe der Prozessindustrie.

Andreas Eschbach wurde vom Aufnahmekomitee aufgrund der Tiefe und Vielfalt seiner Erfahrungen einberufen. Diese umfassen u. a. Führungsrollen in digitalen Transformationsinitiativen für chemische und pharmazeutische Produktionsbetriebe bei Kunden weltweit.

Die Aufnahmekriterien des Forbes Technology Council beinhalten ein erfolgreiches Unternehmenswachstum, sowie persönliche und berufliche Leistungen und Auszeichnungen. Eschbachs Lösung Shiftconnector optimiert die Betriebskommunikation rund um die Uhr und verknüpft menschliche Beobachtungen und Anwenderwissen mit Produktionsdaten, um die Sicherheit und Performance von Produktionsanlagen zu verbessern.

„Wir sind hocherfreut, Andreas Eschbach in unserer Community willkommen zu heißen“, betont Scott Gerber, Gründer des Forbes Councils, zu der auch das Forbes Technology Council gehört. ,,Die Mission des Forbes Councils ist es, außergewöhnliche Führungspersönlichkeiten der Branche zusammenzubringen und ein kuratiertes, von persönlichen Beziehungen belebtes Netzwerk zu schaffen, das jedes Mitglied dabei unterstützt, beruflich zu wachsen und sich in die Entwicklung der Branche einzubringen.“

Als neues Mitglied dieses Councils wird sich Andreas Eschbach in einem privaten Forum mit anderen renommierten Führungskräften und Experten austauschen. Darüber hinaus wird er mit einem professionellen Redaktionsteam zusammenarbeiten, um sein Expertenwissen in Fachartikeln auf Forbes.com zu teilen, und gemeinsam mit anderen Experten in öffentlichen Q&A-Panels mitwirken.

Links:

www.eschbach.com

www.forbestechcouncil.com

„Ich bin begeistert, dem Forbes Technology Council als aktives Mitglied beizutreten. Die Aufnahme ist ein Beleg für die Bedeutung, die Shiftconnector bei branchenführenden Unternehmen erlangt hat, um die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern: eine unerbittliche Pandemie, sich verändernde gesetzliche Vorgaben, eine älter werdende Belegschaft sowie der Übergang in eine digitale Zukunft“, sagt Andreas Eschbach, Gründer und CEO von Eschbach sowie Entwickler der Shiftconnector-Plattform. Bild: Eschbach

Artikel per E-Mail versenden