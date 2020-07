App „Fall Protection Configurator“

von Zwick am 7. Juli, 2020

Die neue App von 3M ermöglicht es, die gewünschte Lösung für die Absturzsicherung per Augmented Reality (AR) direkt in ein Smartphone-Bild einzufügen.

Die kostenfreie App ist sowohl für den Handel als auch für den Endanwender eine wertvolle Hilfe, um schneller und einfacher eine geeignete Lösung für die jeweilige Absturz- oder Engraumsituation zu finden.

Mit wenigen Fingerbewegungen wird die relevante Norm ausgewählt. Auf dieser Grundlage stellt die App eine dazu passende Produktauswahl vor.

Der Benutzer kann in der virtuellen Produktbibliothek weiter selektieren und die gewünschte Lösung in einem Livebild der Smartphone-Kamera direkt in das Arbeitsumfeld platzieren.

www.3M.de/FallProtection

Der Fall Protection Configurator unterstützt bei der Auswahl von Produkten für enge Räume und der FlexiGuard Systeme sowie des Zubehörs, wie beispielsweise Winden und Höhensicherungsgeräten. Bild: 3m

