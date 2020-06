App-Upgrade von Proglove

In der Produktion, Distribution und Logistik besteht Bedarf an einer Lösung, die Arbeitnehmern hilft, einen angemessenen Abstand zu wahren. Dem trägt Proglove nun mit einem Upgrade auf der Grundlage seiner Mark-Produktfamilie sowie der Proglove Connect-App für Android Rechnung. Damit lässt sich nämlich ein eingebauter Näherungssensor aktivieren.

Das Coronavirus hat alles verändert: Abstand halten ist jetzt das Gebot für eine sichere Rückkehr an den Arbeitsplatz.

Die neue Proglove Connect Proximity App unterstützt Arbeiter dabei, den richtigen Abstand voneinander einzuhalten – unabhängig davon, ob diese an einer Fertigungslinie, in einem Verteilerzentrum oder im Lager tätig sind. Dazu nutzt die App eine neue Ebene der bestehenden Feedback-Option. Proximity lässt sich dabei sowohl stand-alone auf einem Android-Gerät, aber auch verbunden mit einem Handrücken-Barcode Scanner von Proglove nutzen.

Arbeiter, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, erhalten dann einen Alarm. Diese Warnung besteht aus einer Kombination von Audio-Sound, optischem LED-Licht und haptischem Vibrationssignal. Sie lässt sich auch auf dem Wearable Barcode Scanner Mark ausgeben. Dies ist insbesondere in geräuschintensiven Arbeitsumgebungen bedeutsam. Denn hier besteht eine vergleichsweise hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Warnmeldung auf dem Android-Gerät allein aufgrund des Geräuschpegels untergeht.

„Wir haben das Mark-Upgrade an unserer eigenen Montagelinie getestet und rollen es nun aus“, verdeutlicht Konstantin Brunnbauer, Vice President Logistik und Produktion bei Proglove und betont: „Mit dieser zusätzlichen Erinnerung können wir den Sicherheitsabstand zuverlässig einhalten.“

Die neue Proglove Connect Proximity App in der Beta-Version bildet die erste Phase der Software-Initiative des Unternehmens mit dem Ziel, das Abstandhalten am Arbeitsplatz zu unterstützen. In Phase zwei geht es darum, Entfernungsdaten auf Geräteebene in der Software-Anwendung von Proglove zur Verfügung zu stellen. Manager können mit diesen Informationen Engpässe im Lager schnell und einfach identifizieren und Änderungen an Entwürfen, Zeitplänen oder Arbeitsabläufen vornehmen.

Das App-Upgrade ist für Bestandskunden kostenlos. Für Neukunden trägt die Funktion zusätzlich zur Sicherheit und Effizienz im Betrieb bei. Sie lässt sich auf Android-Geräten alleine oder aber in Verbindung mit dem Mark Barcode Scanner nutzen.

Das Unternehmen erweitert seine Barcode-Scanlösung um Funktion zur Erkennung von Abständen zwischen Personen. Bild: Proglove

