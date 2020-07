Arretierbolzen mit Bowdenzug

von Zwick am 3. Juli, 2020

Kipp ergänzt sein Sortiment an Arretierbolzen um ein neues System mit Bowdenzug. Anwender können damit beispielsweise Maschinenteile aus der Distanz positionieren und feststellen.

Arretierbolzen kommen häufig in Schwenk- oder Drehvorrichtungen sowie bei der Anschlagspositionierung beispielsweise im Maschinen-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau zum Einsatz. Maschinenteile können damit erst nach Ausrückung des Bolzens in eine neue Position gebracht und anschließend wieder fixiert werden. Eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte wird so verhindert.

Für den Fall, dass unzugängliche Bauräume die Arretierung erschweren oder eine besonders sichere bzw. ergonomische Bedienung aus der Distanz erforderlich ist, hat Kipp nun Arretierbolzen mit Fernbetätigung entwickelt.

Die Kopplung mit der Bedienerseite kann hierbei über einen Bowdenzug erfolgen, dessen Länge zwischen 1.000 mm und 5.000 mm variiert. Um die Passgenauigkeit in der jeweiligen Anwendung zu gewährleisten, lässt sich der Seilzug bei der Montage entsprechend kürzen.

Der Arretierbolzen und das Betätigungselement bestehen aus Edelstahl, sodass der Korrosionsschutz selbst bei starker Verschmutzung und intensiver Reinigung gewährleistet ist. Das Drahtseil und die Bowdenzughülle lassen sich außerdem bei Bedarf austauschen. Bild: Kipp

