Auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2050

Dena veröffentlicht Zwischenbericht zur Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität

Die Deutsche Energie-Agentur (Dena) hat am vergangenen Donnerstag den Zwischenbericht zur dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität veröffentlicht. Der Bericht gibt Einblick in die Arbeit auf der Suche nach Lösungen für ein klimaneutrales Leben und Wirtschaften bis zum Jahr 2050.

Ziel der Studie ist es, Pfade zu beschreiben, wie Deutschland bis zum Jahr 2050 klimaneutral wird. Sie betrachtet die vier Sektoren Energiewirtschaft, Gebäude, Industrie und Verkehr. Drei Querschnittsmodule nehmen die Anforderungen einer Integrierten Energiewende in den Blick. Sie verbinden sektorenübergreifende Inhalte zu Energiemarktdesign, Transformation sowie Wirtschaft und Europa.

Dabei verfolgt die Leitstudie einen systemisch integrierten Ansatz, der mehr als 100 Institutionen und Unternehmen aus Gesellschaft, Wirtschaft, Politik sowie aus Zivilgesellschaft, Natur- und Umweltschutz einbezieht.

Wissenschaftliche Institutionen und Gutachter begleiten die Studie.

Links:

Hier kann man den Zwischenbericht online lesen.

Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Dena-Geschäftsführung, betont: „Klimaneutralität ist eine echte Mammutaufgabe. Sie ist zweifelsohne erforderlich und birgt eine Reihe von Chancen. Sie stellt Wirtschaft, Gesellschaft und Politik aber auch vor Herausforderungen, die nicht durch Einzelmaßnahmen zu lösen sind. Das Bild der Energieversorgung und die Vorstellungen von den Entwicklungen in den unterschiedlichen Sektoren haben sich in den vergangenen Jahren ebenso grundlegend verändert wie die Ansprüche an effektiven Klimaschutz.“ Bild: Dena