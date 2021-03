Aus alt mach neu

von Zwick am 31. März, 2021

Kosten sparen mit generalüberholten Komponenten am Beispiel eines Retrofits von Drehverbindungen bei Rodriguez.

Im Auftrag eines großen Verkehrsbetriebes überholen die Experten von Rodriguez rund 550 Kugeldrehverbindungen, die als Verbindung zwischen Achse und Wagenkasten von U-Bahn-Waggons zum Einsatz kommen.

„Es handelt sich um zwei verschiedene unverzahnte Kugeldrehverbindungen mit ca. 900 bzw. 1.000 Millimeter Laufkreisdurchmesser, die von vier Herstellern nach unterschiedlichen Vorgaben gefertigt wurden“, schildert Martin Stremmel, Product Manager bei Rodriguez. „Die ältesten Lager sind ca. 15 Jahre alt.“

Trotz des Alters sind die Komponenten jedoch grundsätzlich noch in einem guten Zustand und werden auch lediglich in einem Bereich von +/-20° belastet. Deshalb macht ein Retrofit Sinn: Dabei übernimmt Rodriguez in einem ersten Schritt die äußerliche Begutachtung, die Aufnahme von Schäden und die Demontage.

Anschließend werden die Ringe geprüft und vermessen. Daran schließt sich die Reinigung und Neulackierung der Kugeldrehverbindungen an. Die bereits genutzten Bereiche der Komponenten werden markiert, sodass die überarbeiteten Drehverbindungen versetzt zur bisherigen Einsatzposition eingebaut werden können.

„Zu guter Letzt erfolgt die Remontage mit neuen Wälzkörpern, Distanzstücken, Dichtungen und Schmierstoffen“, so Martin Stremmel.

Links:

www.rodriguez.de

www.rodriguez.de/unternehmen/inhouse-fertigung

Martin Stremmel, Product Manager bei Rodriguez, ist überzeugt: „Die überholten Komponenten stehen neuen Produkten in nichts nach. In diesem und vielen anderen Fällen ist ein Retrofit ein guter Weg, um Kosten zu sparen – bei überzeugender Funktionalität des Endprodukts.“ Bild: Shutterbug75 auf Pixabay

