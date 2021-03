Auszeichnung für die Filter Cubes

Filter Cubes von Mann+Hummel holen Silber beim International Paul Pietsch Award

Seit 2018 sorgen die Filter Cubes des Ludwigsburger Filtrationsspezialisten für eine deutliche Verbesserung der Luftqualität am Stuttgarter Neckartor sowie zahlreichen Großstädten weltweit. B&I hat bereits mehrfach über diese Lösung berichtet.

Nun wurden die Cubes mit der Silbermedaille des International Paul Pietsch Awards der „Auto Motor und Sport“ ausgezeichnet.

„Die Auszeichnung ist eine tolle Anerkennung unserer Arbeit. Es freut uns, dass wir es mit einem Produkt, das gar nicht direkt im Auto verbaut ist, aufs Treppchen einer renommierten Automobil-Preisverleihung geschafft haben“, betont Jan-Eric Raschke, Director Air Solution Systems bei Mann+Hummel.

Das Podium teilt sich Mann+Hummel mit dem Plug-In-Hybrid im Mercedes GLE 350 de 4Matic sowie den Innovationen in der neuen Mercedes S-Klasse.

Links:

www.mann-hummel.com

In der Begründung der Fachjury heißt es: „Filtersäulen von Mann+Hummel haben bereits an mehreren Standorten der Welt bewiesen, dass sie die Feinstaub- und Stickoxid-Konzentration der Luft spürbar senken können. Damit erhöhen sie die Lebensqualität von Menschen, die an vielbefahrenen Straßen wohnen.“ Bild: Mann+Hummel