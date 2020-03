BASF und OMV gewinnen Maintainer-Award

von Zwick am 3. März, 2020

Ein globales Reliability Center und eine innovative App-Steuerung überzeugen beim Wettbewerb in diesem Jahr die Jury.

Auch im diesjährigen Maintainer-Wettbewerb, ausgerichtet von T.A. Cook, war die Mobilisierung von Wartungsprozessen unter Einsatz von 4.0-Technologien eines der Schwerpunktthemen.

Dabei zeigt sich deutlich: Die Digitalisierung ist in den Unternehmen angekommen. Es gelingt immer besser, Lösungen zu entwickeln, die auf den Nutzer zugeschnitten sind und im praktischen Einsatz echten Mehrwert bieten.

In der Kategorie „Excellence in Instandhaltung & technischem Service“ überzeugte BASF SE in diesem Jahr die Jury mit dem Aufsatz eines globalen „Reliability Centers“, das ein aktives Monitoring von Maschinen unabhängig von Standort und Region erlaubt.

Der „Maintainer – Sonderpreis für Innovation“ ging an OMV Refining & Marketing GmbH in Wien für die Umsetzung einer innovativen Field Service App mit „Gyro-Steuerung“.

Die Details zu den preiswürdigen Projekten werden im Rahmen der MainDays am 17. und 18. März 2020 in Berlin vorgestellt.

Links:

www.maindays.de

Die MainDays sind das Forum zum Wissens- und Erfahrungsaustausch in der Instandhaltung, zu dem T.A. Cook jedes Jahr im Frühjahr einlädt. Bild: T.A. Cook

