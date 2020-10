B&I 2020 – jetzt (auch) online lesen

Über die Webseite von BETRIEBSTECHNIK & INSTANDHALTUNG können mittlerweile alle in diesem Jahr erschienenen Printausgaben der B&I online gelesen werden.

Alle bisher in diesem Jahr erschienen Ausgaben der B&I stehen mittlerweile online zum Lesen bereit. Sie sind im rechten Teil der Eröffnungsseite zu finden, wobei jede Ausgabe einzeln aufgerufen werden kann.

In dem sich öffnenden Fenster kann, wie in der Printausgabe, hin und her geblättert werden. Zudem kann man stufenlos in die Zeitung hineinzoomen, sodass man auch auf einem kleinen Bildschirm komfortabel jeden Artikel lesen und jedes Bild betrachten kann.

Außerdem steht eine Suchfunktion zur Verfügung – gut wenn man Artikel zu einem bestimmten Thema, von einer Firma oder zu einem Produkt sucht.

Links:

www.b-und-i.de

Alle Ausgaben dieses Jahres stehen mittlerweile online zum Lesen bereit. Bild: Wolff Publishing

