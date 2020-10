BIM-Schulungen jetzt (auch) online

Building Information Modeling (BIM) ist eine Methode, mit der Planer, Bauleiter, und Gebäudemanager Prozesse im Baubereich optimieren können. Seit März dieses Jahres bieten TÜV Süd Akademie und TÜV Süd Advimo gemeinsam einen Präsenzkurs „BIM Basics“ an. Ab sofort wird dieses Angebot durch ein Online-Training in Modulform ergänzt.

Interessierte haben die Wahl, ob sie die BIM Basics Schulung lieber als klassisches Präsenzseminar oder als zeitlich flexibles und ortsunabhängiges Online-Training absolvieren möchten.

Das neue BIM Online-Training wendet sich an Bauverantwortliche, Fachplaner, Asset-, Property- und Facility Manager und andere BIM-Verantwortliche aus Unternehmen, die sich mit dem Thema vertraut machen wollen.

Dabei geht es beispielsweise um Grundlagen und Anwendungsfälle von BIM, den Datenaustausch, die Kommunikation und die BIM-Implementierung. Die einzelnen Lernmodule können in beliebiger Reihenfolge, mehrmals oder in Teilen absolviert werden und passen sich damit individuell an jeden Lernrhythmus an.

www.tuvsud.com/de-de/store/akademie/seminare-technik/bim

Interessenten, denen das Basics Seminar zu umfangreich ist oder die in einem Bereich bereits Vorkenntnisse besitzen, haben nun auch die Möglichkeit, nur bestimmte Module des BIM Online-Trainings zu absolvieren. Bild: TÜV Süd

