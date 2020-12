Blitzschnell, blitzgescheit und flexibel

von Zwick am 8. Dezember, 2020

Ein neues Blitzstrom-Messsystem von Dehn für Windkraftanlagen erfasst Blitzereignisse zuverlässig, egal ob on- oder offshore. Es hat einen großen Messbereich und kann daher auch die Langzeitkomponente des Blitzstromes detektieren, die, durch ihren großen Ladungsinhalt, häufig für Ausschmelzungen an Rotorblättern verantwortlich ist. Dehn-detect ist flexibel, modular aufgebaut und nachrüstbar.

Ein durch einen Blitz verursachter Schaden führt nicht zwangsläufig zu einem sofortigen Ausfall der Anlage. Blitzereignisse bleiben daher auch oft unerkannt. Gerade bei Aufwärtsblitzen fließt ein einleitender Langzeitstrom von nur wenigen 100 A, der aber die Hauptursache für Ausschmelzungen z.B. an Rezeptoren von Rotorblättern sein kann. Schwerwiegende Schäden können die Folge sein.

Um Schäden der Rotorblätter oder anderer Komponenten auszuschließen, erfasst Dehn-detect nicht nur den Gesamtstrom durch die Anlage, sondern ebenso die einzelnen Teilströme in den Rotorblättern.

Im Einzelnen ermittelt die Überwachungslösung den Spitzenwert des Stroms in der Anlage, die spezifische Energie, die Ladung und die Anstiegszeit des Blitzstromes sowie den Langzeitstrom. Der Triggerlevel beträgt min. 60 A und ist durch den Anwender noch in seiner Höhe nach oben anpassbar.

Um in Echtzeit über das Blitzereignis informiert zu werden, können die ermittelten Messdaten über vorhandene Schnittstellen in die IT-Infrastruktur der Windenergieanlage über eine Modbus TCP-Schnittstelle eingebunden werden. So können die Daten einfach ausgelesen und über SCADA-Systeme verwaltet werden.

Die Betreiber der Anlagen sind so jederzeit über alle auftretenden Blitzereignisse informiert und können diese Informationen in ihre Wartungs- und Serviceplanungen einfließen lassen.

Links:

www.dehn.de

Dehn-detect dient zur Messung von Blitzströmen, hat einen großen Messbereich von 60 A – 250 kA und erfasst in diesem Bereich neben Stoßströmen auch die gefährlichen Langzeitströme (ICC-only-Events – Initial Continuous Current). Bild: Dehn

