Boge blickt optimistisch nach vorn

von Zwick am 13. Januar, 2021

Olaf Hoppe blickt zum Jahresbeginn auf sein erstes halbes Jahr als Geschäftsführer von Boge zurück. „Wir haben 2020 mehr erreicht als angesichts der wirtschaftlichen Gesamtlage zu erwarten war. Boge steht auf sehr stabilen Beinen, wir gehen optimistisch ins neue Jahr und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten“, betont er.

Trotz stets drohenden Lockdowns, global einbrechender Lieferketten und rückläufiger Auftragslage lief die Fertigung im Jahr 2020 ohne Unterbrechung weiter und das Unternehmen blieb durchgehend handlungsfähig.

Im Frühjahr des vergangenen Jahres intensivierte das Unternehmen unter anderem in die Produktion von Anlagen und Maschinen zur Erzeugung medizinischer Druckluft, die etwa bei der Beatmung von Intensivpatienten zum Einsatz kommt.

Insgesamt blieb der Umsatzrückgang im Corona-Jahr in einem mittleren einstelligen Prozentbereich, vor allem in den von Lockdowns besonders betroffenen Ländern.

Olaf Hoppe, der Geschäftsführer, verdeutlicht: „Die Entwicklung etwa in China war positiv und auch in Deutschland erstaunlich stabil. Durch Produktneuheiten bei den Schraubenkompressoren haben wir Marktanteile hinzugewonnen.“ Die Geschäftsentwicklung im Jahresverlauf ermöglichte im Herbst sogar die Auszahlung von einem Corona-Bonus an die Mitarbeiter.

Neben Hoppe vertritt seit Januar Michael Rommelmann als Geschäftsführer das Handlungsfeld Technik für Boge. Er ist seit mehr als 20 Jahren im Unternehmen verwurzelt. „2021 stehen spannende Projekte an: Wir entwickeln aktuell neue hocheffiziente und marktgerechte Produkte, die wir in den kommenden Monaten auf den Markt bringen werden“, kündigt er an.

Links:

www.boge.de

Die vorherige und die neue Geschäftsführung (v.l.n.r.): Olaf Hoppe, Wolf D. Meier-Scheuven (zum 31. Dezember 2020 als Geschäftsführer ausgeschieden) und Michael Rommelmann. Bild: Boge

Artikel per E-Mail versenden