Branchenindikator – jetzt teilnehmen

von Zwick am 8. Mai, 2020

Das Forum Vision Instandhaltung (FVI) führt wieder in Kooperation mit dem FIR an der RWTH Aachen die quartalsweise Umfrage zur Erhebung des Branchenindikators Instandhaltung durch.

Die Erhebung für das 2. Quartal 2020 ist freigeschaltet. Das FVI fordert die innerbetrieblichen Instandhalter und die Instandhaltungsdienstleister auf, an dieser Umfrage teilzunehmen – gerade jetzt in diesen Zeiten. Nur so ergibt sich ein möglichst realistisches und vollständiges Bild der aktuellen Lage innerhalb der Instandhaltungsbranche.

Für die Beantwortung der Fragen benötigt man rund drei Minuten.

Das Sonderthema lautet diesmal „Kultur in der Industrie 4.0“ (für innerbetriebliche Instandhaltungsabteilungen) bzw. „Nachhaltigkeit im Instandhaltungsservice“ (für industrielle Instandhaltungsdienstleister).

Links:

Hier geht es zur Umfrage

Der Branchenindikator Instandhaltung trifft eine Aussage über die konjunkturelle Entwicklung der Branche Instandhaltung am Standort Deutschland und versteht sich als Stimmungsbarometer sowohl für industrielle Instandhaltungsdienstleister als auch für innerbetriebliche Instandhaltungsabteilungen. Bild: FVI

Artikel als PDF herunterladen

Artikel per E-Mail versenden