Brandneu: das B&I Magazin 2021

Ende dieser Woche erscheint das brandneue B&I Magazin 2021. Es ist als Ergänzung zu den sechs Printausgaben der B&I im Zeitungsformat und als Ergänzung zum werktäglichen Newsletter konzipiert. Anfordern können Sie Ihre Ausgabe jetzt unentgeltlich per E-Mail.

„Wir greifen in diesem Format die spannendsten Themen des Jahres noch einmal auf, verdeutlichen anhand von interessanten Anwenderberichten, welche Lösungen namhafte Unternehmen für die Herausforderungen der Branche gefunden haben, lassen Forscher zu Wort kommen und machen in fundierten Fachberichten das abstrakte Thema der Digitalisierung (be-)greifbar – eine spannende Lektüre also“, erklärt Volker Zwick, der als Chefredakteur für das neue Magazin redaktionell verantwortlich zeichnet.

Zudem ist das B&I Jahresmagazin ein Kompendium des vergangenen Jahres, denn mithilfe der QR-Codes können Sie auf jede der sechs Printausgaben, die im Jahr 2020 erschienen sind, direkt zugreifen.

So haben Sie elektronisch alle Ausgaben der B&I immer griffbereit zur Hand und können beispielsweise über die Suchfunktion innerhalb dieser Ausgaben nach Beiträgen zu bestimmten Themen oder von bestimmten Firmen recherchieren. Deshalb glauben wir, dass dieses Jahresmagazin durchaus einen Platz im Regal verdient hat.

Zumal das Jahresmagazin nicht nur zurück-, sondern auch nach vorn blickt: Zahlreiche Experten gehen in ihren Beiträgen auf die Herausforderungen der Branche ein. Sie dürfen also gespannt sein.

Lassen Sie sich das neue, 100 Seiten starke B&I Magazin nicht entgehen und fordern Sie Ihr Exemplar unentgeltlich per E-Mail an online@b-und-i.de an. Vergessen Sie nicht, Ihre Postadresse in der Mail anzugeben.

Links:

www.b-und-i.de

Im Jahresmagazin finden Sie außerdem einen Veranstaltungskalender für das Jahr 2021, wobei die Einträge hier natürlich mit einer gewissen Vorsicht zu genießen sind – Corona kann hier der einen oder anderen Veranstaltung immer noch einen Strich durch die Rechnung machen. Bild: B&I

