Büroarbeitsplätze und Seminarräume nachrüsten

von Zwick am 24. November, 2020

Wie sich Büroarbeitsplätze und Seminarräume mit Blick auf Covid-19 (und darüber hinaus) verändern

Häufig ist der Blickkontakt und das kurze „Sich-non-verbal-abstimmen“ ein erheblicher Faktor an Effizienz am Arbeitsplatz, so dass undurchsichtige Abtrennungen oder Mund-Nasen-Bedeckungen kontraproduktiv sind. Auch die Trennung zum Kundenbereich muss die Schutzfunktion bereitstellen, selbst wenn zumindest kundenseitig eine Maske getragen wird.

Die häufig vorzufindenden behelfsmäßigen Acrylglas-Einhausungen waren vielleicht im ersten Abschnitt der Pandemie ein Hilfsmittel, um den Büro-Betrieb aufrecht zu erhalten. Sie können jedoch nicht dauerhaft in Funktion, Befestigung/Halterung und Anmutung überzeugen.

Auch Veranstalter und Raumanbieter müssen auf Abstände und Sicherheitseinrichtungen achten. Ganz speziell hier ist aber auch der Zeitraum nach Covid-19 zu berücksichtigen, was Investitionen angeht.

Für beide Anwendungsbereiche hat Carto eine neue Produktserie entwickelt, die auf den geprüften Carto Rahmensystemen und Gestellen basiert. Ihr Kernstück sind die klaren Kunstglasflächen aus 5 mm starkem Acryl- oder wahlweise Polycarbonatglas im umlaufenden Aluminiumrahmen mit abgerundeten Kunststoff-Sicherheitsecken. Diese Produkte können flexibel eingesetzt werden und erfüllen die geltenden Normen, wobei besonders auf Desinfektionsmittel-Beständigkeit und Multifunktionalität geachtet wurde.

So sind die Dreh- und Wendetafeln um die Achse stufenlos schwenkbar und in jeder Neigungsposition mit Knebelschraube feststellbar, eine Ablageleiste nimmt Stifte o.ä. auf. In der mobilen Fassung steht das Element auf einem stabilen Rollengestell mit vier feststellbaren Doppellenkrollen, verschweißten Füßen aus Stahlrohr und Stabilisator. Demgegenüber können feste Elemente mit T-Füßen platzsparend ineinandergeschoben werden.

Und da Büroeinrichtung oder auch die Tische für Seminarzwecke zwar häufig standardisiert sind, die räumliche Aufstellung jedoch variiert, lassen sich die verschiedenen Bauteile, Verkettungsmöglichkeiten und Funktionen anwenderspezifisch kombinieren.

Zudem sind die Elemente mit speziellen Kunstglasmarkern beschriftbar und trocken abwischbar, Haftnotizen anbringen ist ebenfalls unproblematisch. Folglich können die Flächen mit der Funktion als Notiz-/Schreibtafel über die Pandemie-Phase hinaus weiter verwendet werden.

Für den Schulungs- und Seminarbereich mit häufig wechselnden Tischauslegungen empfiehlt sich unmittelbar die Verwendung von Polycarbonat-Flächen, da sie schlagzäher und unempfindlicher sind.

Über die neuen Produkte hinaus gibt es die Glasflächen auch zur Nachrüstung für bereits vorhandene Car-to-Funktionswände bzw. direkt als Element neuer Wände. Sie sind horizontal oder vertikal an den Funktionswand-Stativen einhängbar und können mittels einstellfähiger Metallhaken in der Höhe verstellt werden.

Links:

https://carto.de/corona-schutzprodukte.html

www.carto.de

Carto fertigt in Deutschland und ist in der Lage, kurzfristig Produkte aus der Serie zu liefern, aber auch Kundenwünsche hinsichtlich Sondergrößen und/oder Materialkombinationen zu berücksichtigen. Bild: Carto

Artikel per E-Mail versenden