Bunte Micro-Schraubendreher

von Zwick am 3. Juli, 2020

Gerade bei Micro-Schraubendrehern mit sehr kleinen Profilen fällt es dem Anwender oft schwer, auf Anhieb das richtige Werkzeug auszuwählen. Daher stattet Wera jetzt auch seine gängigsten Micro-Schraubendreher mit dem Werkzeugfinder Take it easy aus.

Der Werkzeugfinder Take it easy hat sich bereits seit Jahren bei vielen Schraubwerkzeugen des Herstellers bewährt und erleichtert den Anwendern die Arbeit, da sie das passende Werkzeug in der richtigen Größe schneller finden können.

Bei den Micro-Schraubendrehern leitet der unverkennbare Farbring zum passenden Schraubprofil. So steht beispielsweise die Farbe Rot für den Phillipps- bzw. PH-Abtrieb.

Zusätzlich befindet sich eine deutliche Größenkennzeichnung als dauerhaft haltbare Laserbeschriftung auf dem Griff der Schraubendreher und führt zum entsprechenden Werkzeug für die oft sehr kleinen Schrauben.

www.wera.de

Die Schraubendreher Kraftform Micro eignen sich vor allem für Verschraubungen in den Bereichen Elektronik und Feinmechanik. Sie gelten unter anderem als unverzichtbar für Elektroniker, Feinmechaniker, Optiker oder EDV-Hardwaremonteure. Bild: Wera

