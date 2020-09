von Zwick am 24. September, 2020

Die Corona-Pandemie zeigt der Welt mit aller Deutlichkeit, wie wichtig Reinigung und Hygiene sind. Gleichzeitig rückt sie das Handwerk der Gebäudereinigung als systemrelevante Branche in den Fokus der Öffentlichkeit – beides Punkte, die für die Reinigungsfachmesse, die in rund einem Jahr in Berlin stattfinden soll, sprechen.

Die internationale Fachmesse für Reinigungssysteme, Gebäudemanagement und Dienstleistungen findet vom 21. bis 24. September 2021 turnusgemäß zum elften Mal auf dem Berliner Messegelände statt. Ein Jahr vor Eröffnung der Messe bringt sich die CMS Berlin nun in Startposition – unter anderem mit einem neuen Design bei Web- und Werbeauftritt.

Die Trägerverbände geben der CMS Berlin, als wichtigstem europäischem Branchentreff im Messejahr 2021, Rückenwind und unterstreichen die zentrale und wichtige Bedeutung des persönlichen Aufeinandertreffens und des fachlichen Austauschs unter Branchenvertretern vor Ort in Berlin.

„Die Sicherheit und Gesundheit unserer Aussteller, Fachbesucher, Partner sowie aller an der Messe beteiligten Personen hat jetzt bei den Vorbereitungen und im kommenden Jahr bei der Durchführung der CMS Berlin höchste Priorität. Unser Ziel ist es, für unsere Veranstaltung die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten“, betont Heike Hemmer, Projektleiterin der CMS Berlin.

In enger Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt sowie auf Grundlage der Berliner Infektionsschutzverordnung hat die Messe Berlin ein umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept für Veranstaltungen in Zeiten von Corona sowie ein ergänzendes FAQ für Aussteller entwickelt.

Das Konzept beruht auf drei Prinzipien: Hygiene, Abstand und Kontaktnachverfolgung. In Anlehnung an dieses Rahmenkonzept und entsprechend jeweils gültiger Verordnungen wird für jede Veranstaltung, so auch für die CMS Berlin 2021, ein maßgeschneidertes Konzept zur optimalen Durchführung entwickelt.

Links:

www.cms-berlin.de

www.cms-berlin.de/Standanmeldung

Bei Standanmeldungen bis zum 15. November 2020 erhalten Aussteller für die CMS Berlin 2021 einen Frühbucherrabatt auf den regulären Standpreis. Bild: Messe Berlin

Artikel per E-Mail versenden