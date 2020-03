Corona: all about automation Friedrichshafen verschoben

Im Interesse der Gesundheit sowie der Minimierung von vermeidbaren Aufwendungen für Aussteller und Besucher hat Easyfairs beschlossen, die all about automation in Friedrichshafen, die eigentlich vom 4. und 5. März 2020 stattfinden sollte, auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr zu verschieben.

Derzeit suchen die Veranstalter in der Abstimmung mit der Messe Friedrichshafen nach einem Alternativtermin im Laufe dieses Jahres.

B&I informiert, sobald uns weitere Informationen hierzu vorliegen.

www.automation-friedrichshafen.com/de/

www.allaboutautomation.de

Die rapide Verschärfung der Situation um den Corona-Virus sowie das Verbot von Veranstaltungen in der benachbarten Schweiz hat den Veranstalter Easyfairs dazu bewogen, die Messe zu verschieben. Bild: Gerd Altmann auf Pixabay

