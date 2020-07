Delta Barth auf der all about automation Chemnitz

Am 23. und 24. September 2020 findet auf dem Messegelände Chemnitz die all about automation statt. Die Fachmesse betrachtet die industrielle Automation im Kontext von Industrie 4.0 und der zunehmenden Digitalisierung. Auch die Delta Barth Systemhaus GmbH wird dabei sein und am Stand 1-136 vernetzte Arbeitsprozesse anhand ihrer ERP-Software Deleco demonstrieren.

Das ERP-System Deleco vereint die Prozesse von Warenwirtschaft, Projekt- und Instandhaltungsmanagement sowie Fertigungssteuerung in einer Lösung. Um Effizienz zu gewährleisten führt es Informationen zentral zusammen und stimmt die Arbeitsabläufe eines Unternehmens aufeinander ab.

Hintergrund: Die Qualität einer jeden Fertigungsplanung hängt von der Genauigkeit und Aktualität der hierfür benötigten Daten ab. Diese umfassen beispielsweise Fertigungsaufträge, Ressourcen, Arbeitspläne, Liefertermine, Materialverfügbarkeit und nicht zuletzt Rückmeldungen zum aktuellen Produktionsstand.

„Besonders für kleine und mittelständische Unternehmen mit schlanken IT-Strukturen stellt die Bereitstellung dieser Daten allerdings eine Hürde dar“, erläutert Annett Barth, Geschäftsführerin der Delta Barth Systemhaus GmbH, und ergänzt: „Deleco erleichtert das Informationsmanagement, denn all diese Daten werden in einem System gebündelt. Und für den einfachen Transfer der Produktionsdaten in unsere ERP-Software haben wir mit unserem Partner, der Highway GmbH, eine komfortable Lösung gefunden.“

Links:

www.delta-barth.de

Das Delta Barth Systemhaus zeigt auf der Messe ihr ERP-System Deleco. Im Hinblick auf die aktuelle Lage in Bezug auf das Coronavirus steht verantwortungsbewusstes Handeln an erster Stelle. Die Veranstalter haben ein umfassendes Schutz- und Hygienekonzept aufgestellt, welches für Besucher, Aussteller und Mitarbeiter eine sichere Messe ermöglichen soll. Bild: Delta Barth

