Denios Academy erweitert Onlineseminare

3. Juli, 2020

Nach dem Corona-Lockdown öffnet die Denios Academy wieder die Türen. Diese Zeit hat der Spezialist für betrieblichen Umwelt- und Arbeitsschutz genutzt, um das bisherige Seminar-Konzept für das Fachpublikum weiterzuentwickeln. Ab sofort können erste Seminare auch als Onlineseminar gebucht werden.

Neben den Inhouse-Schulungen, die direkt vor Ort beim Kunden durchgeführt werden, finden nun auch wieder offene Schulungen am Stammsitz in Bad Oeynhausen oder in anderen Städten wie geplant, unter Berücksichtigung eines speziellen Hygienekonzeptes, statt.

Hinzu kommen Onlineseminare. Diese sind live und dauern im Schnitt 60 bis 90 Minuten. Ein interaktiver Live-Chat ermöglicht den Teilnehmern die direkte Kommunikation mit den Referenten.

www.denios.de/fachwissen/deniosacademy/

Die Denios Academy bietet jährlich mehr als 400 Fachveranstaltungen, zertifizierte Weiterbildungen und Tagungen in den Themenbereichen Gefahrstofflagerung und -handling sowie Arbeits- und Umweltschutz als Präsenz- oder Inhouse-Seminar. Neu sind nun die Onlineseminare, die Live sind. Bild: Denios

