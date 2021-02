Die Kohlenstoffdioxid-Nutzung vorantreiben

von Zwick am 25. Februar, 2021

Kohlenstoffdioxid wird meist nur als mitverantwortlich für den Klimawandel wahrgenommen. Dabei ist es gleichzeitig derzeit ein noch wenig genutzter Rohstoff für vielfältige Anwendungen. Um seine effektive Nutzung zu fördern, sponsert Yncoris in diesem Jahr den Innovationspreis „Best CO2 Utilisation 2021“.

Um unterschiedliche Ansätze zu fördern und jungen Pionieren im Bereich Carbon Capture & Utilisation (CCU) die Möglichkeit zu bieten, ihre Produkte und Technologien vorzustellen, veranstaltet das nova-Institut zusammen mit CO2 Value Europe die „9th Conference on CO2-based Fuels and Chemicals“.

Die Online-Veranstaltung findet am 23. und 24. März 2021 statt. In deren Rahmen wird aus den besten sechs Bewerbungen das innovativste Produkt ausgewählt.

Der Preis für die „Best CO2 Utilisation 2021“ kommt in diesem Jahr von Yncoris.

„Wir sind davon überzeugt, dass sich für einen nachhaltigen Wandel der chemischen Industrie zur Klimaneutralität noch viel tun muss – gerade im Bereich CCU in Kombination mit Power-to-X Technologien. Deshalb wollen wir diese Aktivitäten unterstützen und vielversprechenden neuen Konzepten ein Podium bieten“, erklärt Dr. Martin Lindmeyer aus der Prozess- und Verfahrenstechnik von Yncoris.

Links:

www.co2-chemistry.eu/award-application/

www.yncoris.com

Voraussetzung für eine Teilnahme ist, dass das Produkt bereits im Markt eingeführt wurde oder kurz davor steht. Bild: nova-Institut

