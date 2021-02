Diese Arbeitsplätze halten zwei Tonnen aus

Wenn es um pneumatische und hydraulische Hebezeuge und Krananlagen geht, ist der Name J.D. Neuhaus eine feste Größe. Der Hersteller steht für Produkte, die unter anderem „engineered for extremes“, also für extreme Einsatzbedingungen gebaut sind. Doch was passiert, wenn die mitunter gigantischen Hebezeuge zur Wartung oder Reparatur müssen? Auch dann kümmern sich die Spezialisten von J.D. Neuhaus darum und zwar im neu eingerichteten Servicecenter. Hier müssen die Werkbänke bis zu zwei Tonnen Tragkraft aushalten.

Unbedingte Zuverlässigkeit und hohe Stabilität bei dynamischer Krafteinwirkung – diesen Ansprüchen müssen die neuen Arbeitsplätze entsprechen. Bild: J.D. Neuhaus

