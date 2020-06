Digitale Servparc begeistert

von Zwick am 24. Juni, 2020

Vergangene Woche fand am 17. und 18.06.2020 die Servparc in digitaler Form statt. Mehr als 800 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, in den rund 30 Vorträgen, Keynotes und Diskussionsrunden des digitalen Events ihr Fachwissen zu erweitern sowie über die Online-Plattform neue Kontakte zu knüpfen.

In einer Blitzumfrage während des Events zeigte sich eine erste positive Tendenz: 88 Prozent bewerteten die digitale Servparc als „gut“ oder „sehr gut“.

Auch wenn in den letzten Monaten weltweit bereits viele virtuelle Events stattgefunden haben, war die Servparc für 47 Prozent der Teilnehmer die erste Veranstaltung dieser Art. 80 Prozent von ihnen interessierten sich für das Thema Digitalisierung im FM und 55 Prozent für Workspace, dicht gefolgt von Nachhaltigkeit mit 48 Prozent.

Martin Roschkowski, Geschäftsführer der Mesago Messe Frankfurt GmbH, ist überzeugt: „Das zeigt uns, dass es richtig war, der Branche gerade in dieser herausfordernden Zeit eine Plattform für Wissenstransfer und persönlichen Austausch zu bieten.“

Die nächste Servparc findet vom 30.06.-01.07.2021 wieder in Frankfurt am Main statt.

Links:

www.servparc.de

Ein Mitschnitt aller Vorträge wird Teilnehmern der digitalen Servparc in Kürze online zur Verfügung gestellt. Bild: Servparc

Artikel als PDF herunterladen

Artikel per E-Mail versenden