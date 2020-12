Digitalisierungs-, Mobility- sowie Industrie 4.0-Projekte realisieren

von Zwick am 18. Dezember, 2020

Membrains neue digitale Fabrik zeigt, wie Apps im industriellen Umfeld für mehr Produktivität sorgen

Das Münchener Software Unternehmen Membrain, ein Softwarehersteller für die Entwicklung von Business Apps und Standard-SAP-Modulen, zeigt in seiner neuen digitalen Fabrik, wie sich mithilfe der Industrie 4.0 Plattform Membrain-IoT Digitalisierungsprojekte realisieren lassen. Das interaktive Portal verdeutlicht, in welchen Bereichen Standardanwendungen bereits im Einsatz sind und die Produktionsabläufe an verschiedenen Stationen des Shop Floors digitalisieren.

Basis ist die Industrie 4.0 Plattform Membrain-IoT. Diese gewährleistet eine Anbindung und übernimmt die gesamte Kommunikation bidirektional zwischen dem führenden ERP und den Sub-Systemen. Die Konnektivität und Integration zum Beispiel von Maschinensteuerungen, Scannern oder RFID-Readern sorgt dafür, dass beliebige und zum Teil vollautomatische Anwendungen realisiert werden.

Weitere Komponenten, wie Fördertechnik, Waagen, Drucker, Ampeln etc., lassen sich integrieren und können relevante Informationen direkt an das führende ERP (z.B. SAP) „schreiben“. Dies führt zur Automatisierung, Vereinfachung sowie Beschleunigung von Prozessen und sicheren Abläufen.

Apps für die Digitale Fabrik

Das Portal zeigt digitale Lösungen für unterschiedliche Bereiche in der digitalen Fabrik: Von der automatischen Steuerung/Kontrolle einer Maschine, dem Management der Lieferkette, der Optimierung interner Betriebsabläufe (Workflows) über die mobile Automatisierung und Vereinfachung stationärer Prozesse bis hin zum Management und zur Optimierung von Produktionsabläufen sowie Push-Meldungen sind die Einsatzszenarien nahezu endlos.

So wird beispielsweise gezeigt, wie vom Wareneingang über die unterschiedlichen Produktionsstufen bis hin zum Warenausgang die Digitalisierung Unternehmensprozesse beschleunigt und die Effizienz steigert. Die Information über Gutmengen und Ausschuss werden beispielsweise direkt an das führende ERP System übermittelt und weiterverarbeitet. Live-Daten aus der Produktion beziehungsweise einer Maschine melden zudem, wenn ein Auftrag abgearbeitet ist.

Eine App für die Instandhaltung sorgt für schnelles Reagieren bei möglichen Störungen sowie Echtzeitinformationen über Maschinenzustände. Mit einer Asset Management App lassen sich Inventar sowie Warenbestände und -flüsse digital verwalten. Das sorgt für optimierte Prozesse (z.B. lückenlose Rückverfolgbarkeit) und vernetztes Arbeiten mit anderen Bereichen.

Auch Checklisten, zum Beispiel für Wartung, Inspektionen, Qualitätskontrollen oder Audits, lassen sich per App mobil auf dem Tablet oder Smartphone bearbeiten und direkt ins führende Back-End-System (z.B. SAP) zurückspielen. Bild: Membrain

